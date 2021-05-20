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Єгипет відновив візовий збір для туристів

Автор: РБК-Україна

Влада Єгипту прийняла рішення відновити візовий збір для туристів. Плата за в'їзд в країну складе 25 доларів з людини.

Про це повідомляє видання Egypt Independent.

Видання зазначає, що в Єгипті завершився період з оформлення безкоштовних віз для іноземних туристів.

Для отримання візи мандрівникам необхідно представити закордонний паспорт, який буде діяти ще не менше півроку після візиту. Отримати візу можна онлайн, оформивши і сплативши її не пізніше ніж за сім днів до поїздки, або після прибуття в країну.

Нагадаємо, з 1 листопада минулого року Єгипет скасував візовий збір для туристів, що прибувають в губернаторства Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан. Однак спрощений в'їзд в країну діяв до 30 Квітня.

Крім того, у Єгипті продовжили дію карантинних обмежень до кінця травня.

Раніше повідомлялося, що з 15 травня Туреччина послаблює правила в'їзду в країну для українців. Зокрема, українцям дозволять в'їжджати до Туреччини без ПЛР-тесту на коронавірус.

Додамо, що Кіпр з 10 травня зніме всі обмеження для вакцинованих туристів, в тому числі і з України.

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