Єгипет вимагає від Ізраїлю відмовитися від контролю КПП Рафах під час припинення вогню, - ЗМІ

Єгипет вимагає від Ізраїлю відмовитися від контролю над прикордонним переходом Рафах у перші дні можливого припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Під час переговорів у Каїрі єгипетські посередники намагаються домогтися від Ізраїлю поступового скорочення присутності ЦАХАЛу вздовж Філадельфійського маршруту, щоб сприяти угоді з ХАМАСом.
Щоб переконати терористичне угруповання дійти згоди, Єгипет заявив ХАМАСу, що згоден з його позицією, яка відкидає будь-яку постійну присутність Ізраїлю вздовж прикордонного коридору.
У п'ятницю видання Axios повідомило, що під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу погодився змінити розташування однієї з позицій ЦАХАЛу і пересунути її на кілька сотень метрів, що не вплине на оперативний контроль Ізраїлю над кордоном.
У відповідь Байден, як кажуть, підтримав вимогу Нетаньяху, щоб війська ЦАХАЛу продовжували утримувати іншу частину кордону на першому етапі угоди.
У липні ХАМАС спочатку погодилася на мирний план США, в якому пропонувалося поетапне припинення вогню у Секторі Газа. Однак угруповання відмовилося від своєї ключової вимоги, згідно з якою Ізраїль мав повністю припинити війну.
Зокрема через небажання Ізраїлю припиняти бойові дії до ліквідації всього керівництва ХАМАС перший варіант мирного плану був провалений.
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