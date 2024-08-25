Єгипет вимагає від Ізраїлю відмовитися від контролю КПП Рафах під час припинення вогню, - ЗМІ

Під час переговорів у Каїрі єгипетські посередники намагаються домогтися від Ізраїлю поступового скорочення присутності ЦАХАЛу вздовж Філадельфійського маршруту, щоб сприяти угоді з ХАМАСом.

Щоб переконати терористичне угруповання дійти згоди, Єгипет заявив ХАМАСу, що згоден з його позицією, яка відкидає будь-яку постійну присутність Ізраїлю вздовж прикордонного коридору.

У п'ятницю видання Axios повідомило, що під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу погодився змінити розташування однієї з позицій ЦАХАЛу і пересунути її на кілька сотень метрів, що не вплине на оперативний контроль Ізраїлю над кордоном.

У відповідь Байден, як кажуть, підтримав вимогу Нетаньяху, щоб війська ЦАХАЛу продовжували утримувати іншу частину кордону на першому етапі угоди.