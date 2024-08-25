Египет требует от Израиля отказаться от контроля КПП Рафах при прекращении огня, - СМИ

Египет требует от Израиля отказаться от контроля над пограничным переходом Рафах в первые дни возможного прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Во время переговоров в Каире египетские посредники пытаются добиться от Израиля постепенного сокращения присутствия ЦАХАЛа вдоль Филадельфийского маршрута, чтобы способствовать соглашению с ХАМАСом.
Чтобы убедить террористическую группировку прийти к соглашению, Египет заявил ХАМАСу, что согласен с его позицией, отвергающей любое постоянное присутствие Израиля вдоль пограничного коридора.
В пятницу издание Axios сообщило, что в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился изменить местоположение одной из позиций ЦАХАЛа и передвинуть ее на несколько сотен метров, что не повлияет на оперативный контроль Израиля над границей.
В ответ Байден, как говорят, поддержал требование Нетаньяху, чтобы войска ЦАХАЛа продолжали удерживать остальную часть границы на первом этапе сделки.
В июле ХАМАС изначально согласилась на мирный план США, в котором предлагалось поэтапное прекращение огня в Секторе Газа. Однако группировка отказалась от своего ключевого требования, согласно которому Израиль должен был полностью прекратить войну.
В частности, из-за нежелания Израиля прекращать боевые действия до ликвидации всего руководства ХАМАС первый вариант мирного плана был провален.
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