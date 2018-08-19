Египет ужесточает контроль над интернетом

Власти Египта заявили, что это необходимо для национальной безопасности

Президент Египта Абдуль Фаттах аль-Сиси подписал новый закон, который ужесточит контроль над интернетом. Об этом сообщает BBC.

За новым законодательством о "киберпеступности" могут быть заблокированы любые сайты, которые считаются угрозой для национальной безопасности или экономики.

Любой, кто будет признан в посещении таких сайтов может получить штраф или тюремное заключение.

Власти заявляют, что такие меры необходимы для борьбы с нестабильностью в стране и борьбой с терроризмом, но правозащитные организации обвинили правительство в попытке ограничить любые политические разногласия.

Ассоциация свободы мыслей Каира сообщила, что еще до подписания закона было заблокировано более 500 сайтов.

Напомним, в Египте к смертной казни приговорили 75 человек. Дело касается 739 человек, которых обвиняют в убийствах и незаконных протестных акциях