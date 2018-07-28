В Египте к смертной казни приговорили 75 человек

Дело касается 739 человек, которых обвиняют в убийствах и незаконных протестных акциях

Сегодня, 28 июля, Уголовный суд в Каире (Египет) приговорил к смертной казни 75 человек, среди которых лидеры запрещенного в стране движения "Братья-мусульмане" и сторонники бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, дело касается 739 человек, которых обвиняют в убийствах и незаконных протестных акциях. Решение суда является предварительным и должно быть утверждено религиозной властью страны. Окончательные вердикты будут вынесены 8 сентября.

Также сообщается, что бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси считают первым президентом страны, который был избран демократическим путем в 2012 году после свержения режима Хосни Мубарака в результате так называемой "арабской весны".

Он пробыл на должности всего год, после чего был отстранен от власти в результате военного путча. Позже на двух судебных процессах Мурси приговорили к всего 45 лет заключения и смертной казни. Впрочем, последний приговор был отменен в конце 2016 года.

Движение "Братья-мусульмане" после свержения Мурси запретили, а свыше 1400 сторонников экс-президента - казнили. Еще более 40 тысяч сторонников Мурси, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, заключили. В ООН массовые смертные приговоры назвали "беспрецедентными в новейшей истории". А нынешнего правителя Египта Абделя Фаттаху аль-Сиси правозащитники обвиняют в проведения репресивной политики.

Напомним, что ранее в Ираке 16 турецких женщин приговорили к смертной казни из-за связей с "Исламским государством".