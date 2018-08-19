Єгипет посилює контроль над інтернетом

Влада Єгипту заявила, що це необхідно для національної безпеки

Президент Єгипту Абдуль Фаттах аль-Сісі підписав новий закон, який посилить контроль над інтернетом. Про це повідомляє BBC.

За новим законодавством про "кіберзлочинність" можуть бути заблоковані будь-які сайти, які вважаються загрозою для національної безпеки або економіки.

Будь-хто, хто буде визнаний у відвідуванні таких сайтів може отримати штраф або тюремне ув'язнення.

Влада заявляє, що такі заходи необхідні для боротьби з нестабільністю в країні і боротьбою з тероризмом, але правозахисні організації звинуватили уряд у спробі обмежити будь-які політичні розбіжності.

Асоціація свободи думок Каїра повідомила, що ще до підписання закону було заблоковано понад 500 сайтів.

Нагадаємо, в Єгипті до смертної кари засудили 75 осіб. Справа стосується 739 осіб, яких звинувачують у вбивствах і незаконних протестних акціях