Єгипет вирішив розширити та поглибити Суецький канал після його блокування

Після інциденту з контейнеровозом Ever Given адміністрація Суецького каналу вирішила внести зміни до водойми. Як розповів голова адміністрації Усама Рабі одну з ділянок каналу розширять та поглиблять.

За словами голови адміністрації, планується збільшення 30-кілометрової ділянки між містом Суец та районом Гірких озер. Цю ділянку Суецького каналу планують розширити на 40 метрів та поглибити на 2 метри.

Крім того, єгипетська влада хоче добудувати другу смугу Суецького каналу, яка була відкрита у 2015 році для того, щоб судна могли рухатися в обидва боки. Смугу планують продовжити з 72 до 82 кілометрів.

Як заявив президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі, проект щодо Суецького каналу планується завершити протягом 24 місяців.