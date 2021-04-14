В Египет суд арестовал судно, которое блокировало Суэцкий канал

Компания-страховщик контейнеровоза Ever Given UK P&I Club считает необоснованным требование администрации Суэцкого канала (SCA) о компенсации.

"В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться, пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 млн долларов", - заявили источники.

В сумму компенсации входят затраты администрации канала на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери из-за блокировки. В иске администрация Суэцкого канала указала на статью египетского Закона о морской торговле. По данной статье допускается изъятие морского судна, пока не будет компенсирован ущерб.