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Египет расширил требования для туристов по тесту на коронавирус

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Египта расширило требования для тестов на коронавирус, которые должны иметь при себе туристы. В частности, с 1 сентября сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста должны иметь все лица старше 6 лет.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

Как уточняет посольство Украины в Египте, это требование распространяется как на туристов, так и на граждан этой страны. При этом тест необходимо сделать не ранее, чем за 48 часов до прибытия в Египет.

Требования к сертификату:

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  • обязательно должен содержать точную дату и время сдачи теста;
  • должен быть выдан официальной лабораторией с печатью;
  • не должен содержать исправления;
  • должен содержать информацию о виде теста;
  • должно быть обязательно указано, что было проведено тестирование типа RT-PCR.

Члены экипажей морских и воздушных судов не освобождаются от указанных требований. Тестирование должно согласовываться агентской компанией и Минздравом Египта.

Туристы и другие лица без тестов на коронавирус не будут пропущены в страну.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Египта ужесточило правила въезда для туристов на всей территории страны.

В то же время стало известно, что осенью для туристов откроют пирамиды и музеи Египта.

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