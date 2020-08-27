ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Єгипет розширив вимоги для туристів щодо тесту на коронавірус

Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я Єгипту розширило вимоги для тестів на коронавірус, які повинні мати при собі туристи. Зокрема, з 1 вересня сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту повинні мати всі особи старше 6 років.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України в Telegram.

Як уточнює посольство України в Єгипті, ця вимога поширюється як на туристів, так і на громадян цієї країни. При цьому тест необхідно зробити не раніше, ніж за 48 годин до прибуття в Єгипет.

Вимоги до сертифікату:

Популярні новини
  • обов'язково має містити точну дату і час здачі тесту;
  • має бути виданий офіційною лабораторією з печаткою;
  • не має містити виправлень;
  • має містити інформацію про вид тесту;
  • має бути обов'язково вказано, що було проведено тестування типу RT-PCR.

Члени екіпажів морських і повітряних судів не звільняються від зазначених вимог. Тестування має погоджуватися агентською компанією та Міністерством охорони здоров'я Єгипту.

Туристи та інші особи без тестів на коронавірус не будуть пропущені до країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Єгипту посилив правила в'їзду для туристів на всій території країни.

У той же час стало відомо, що восени для туристів відкриють піраміди і музеї Єгипту.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЄгипеттуристыКоронавірус