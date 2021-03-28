Египет назвал ежедневные потери из-за блокировки Суэцкого канала

При этом он сообщил, что конкретный убыток рассчитать трудно, так как сборы зависят от размера судна и его груза.

Раби также сказал, что земснарядам удалось извлечь 27 тыс. куб. м песка на глубине 18 м, а дноуглубительные работы продолжаются.

Судно Ever Given длиной 400 метров застряло на прошлой неделе по диагонали на южном участке Суэцкого канала, остановив движение судов на одном из самых загруженных водных путей в мире.

По состоянию на субботу, 321 судно ожидало транзита через канал, в том числе десятки контейнеровозов, балкеров и судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Тарифы на доставку танкеров для нефтепродуктов почти удвоились после того, как судно застряло, а блокировка нарушила глобальные цепочки поставок, угрожая дорогостоящими задержками для компаний, уже столкнувшимися с ограничениями из-за COVID-19.