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Египет назвал ежедневные потери из-за блокировки Суэцкого канала

Автор: Александр Белоус

Египет ежедневно теряет около 14 млн долларов сборов за прохождение Суэцкого канала. Канал блокирован контейнеровозом Ever Given, который сел на мель и перегородил путь.

Об этом сказал глава управления Суэцким каналом Осама Раби в интервью каналу eXtra News.

При этом он сообщил, что конкретный убыток рассчитать трудно, так как сборы зависят от размера судна и его груза.

Раби также сказал, что земснарядам удалось извлечь 27 тыс. куб. м песка на глубине 18 м, а дноуглубительные работы продолжаются.

Судно Ever Given длиной 400 метров застряло на прошлой неделе по диагонали на южном участке Суэцкого канала, остановив движение судов на одном из самых загруженных водных путей в мире.

По состоянию на субботу, 321 судно ожидало транзита через канал, в том числе десятки контейнеровозов, балкеров и судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Тарифы на доставку танкеров для нефтепродуктов почти удвоились после того, как судно застряло, а блокировка нарушила глобальные цепочки поставок, угрожая дорогостоящими задержками для компаний, уже столкнувшимися с ограничениями из-за COVID-19.

Как сообщало РБК-Украина, из-за затора в Суэцком канале мировая торговля несет убытки в размере 400 млн долларов каждый час.

Напомним, цены на нефть 24 марта выросли более чем на 2% после того, как судно село на мель в Суэцком канале, что вызвало опасения по поводу предложения.

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Новости Украины Суэцкий канал
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