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Єгипет назвав щоденні втрати через блокування Суецького каналу

Автор: Олександр Білоус

Єгипет щодня втрачає близько 14 млн доларів зборів за проходження Суецького каналу. Канал блокований контейнеровозом Ever Given, який сів на мілину і перегородив шлях.

Про це сказав голова управління Суецьким каналом Осама Рабі в інтерв'ю каналу eXtra News.

При цьому він повідомив, що конкретний збиток розрахувати важко, оскільки збори залежать від розміру судна і його вантажу.

Рабі також сказав, що земснарядам вдалося витягти 27 тис. куб. м піску на глибині 18 м, а днопоглиблювальні роботи тривають.

Судно Ever Given довжиною 400 метрів застрягло минулого тижня по діагоналі на південній ділянці Суецького каналу, зупинивши рух суден на одному з найзавантаженіших водних шляхів у світі.

За станом на суботу, 321 судно чекало транзиту через канал, в тому числі десятки контейнеровозів, балкерів і суден для перевезення зрідженого природного газу (ЗПГ).

Тарифи на доставку танкерів для нафтопродуктів майже подвоїлися після того, як судно застрягло, а блокування порушила глобальні ланцюжки поставок, погрожуючи дорогими затримками для компаній, які вже зіштовхнулися з обмеженнями через COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, через затор в Суецькому каналі світова торгівля несе збитки в розмірі 400 млн доларів кожну годину.

Нагадаємо, ціни на нафту 24 березня виросли більш ніж на 2% після того, як судно сіло на мілину в Суецькому каналі, що викликало побоювання з приводу пропозиції.

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Новини України Суэцкий канал
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