У Єфремові Тульської області пролунали вибухи: дрони атакували два спиртзаводи

За словами місцевих жителів, мінімум два вибухи пролунали о 02:10 та 02:15. Росіяни стверджують, що місто атакували безпілотники. Після цього поряд з Єфремівським заводом синтетичного каучуку виникла пожежа.

Водночас деякі Telegram-канали писали, що дрони могли впасти і в районі місцевої ТЕЦ.

Оновлено о 03:54

Губернатор Тульської області РФ Дмитро Міляєв підтвердив атаку дронів і заявив, що сили ППО нібито "припинили" її.

Водночас він повідомляє, що постраждали приміщення Єфремовського спиртзаводу і ще одного спиртзаводу в селищі Лужковський Суворовського району.

"За попередньою інформацією постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місцях події. Ситуація перебуває під контролем", - додав він.