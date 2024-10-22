У Єфремові Тульської області пролунали вибухи: дрони атакували два спиртзаводи

У ніч на 22 жовтня в Єфремові Тульської області РФ пролунали вибухи. Місто атакували безпілотники, після чого виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.
За словами місцевих жителів, мінімум два вибухи пролунали о 02:10 та 02:15. Росіяни стверджують, що місто атакували безпілотники. Після цього поряд з Єфремівським заводом синтетичного каучуку виникла пожежа.
Водночас деякі Telegram-канали писали, що дрони могли впасти і в районі місцевої ТЕЦ.
Губернатор Тульської області РФ Дмитро Міляєв підтвердив атаку дронів і заявив, що сили ППО нібито "припинили" її.
Водночас він повідомляє, що постраждали приміщення Єфремовського спиртзаводу і ще одного спиртзаводу в селищі Лужковський Суворовського району.
"За попередньою інформацією постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місцях події. Ситуація перебуває під контролем", - додав він.
Нагадаємо, що в ніч на 20 жовтня одразу в кількох областях Росії працювали сили ППО через фіксацію безпілотників. Зокрема, лунали вибухи і виникли пожежі. За офіційною інформацією, "відбиття" атаки було як мінімум у восьми регіонах.
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