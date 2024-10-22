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У Єфремові Тульської області пролунали вибухи: дрони атакували два спиртзаводи

Фото: МНС Росії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 22 жовтня в Єфремові Тульської області РФ пролунали вибухи. Місто атакували безпілотники, після чого виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

За словами місцевих жителів, мінімум два вибухи пролунали о 02:10 та 02:15. Росіяни стверджують, що місто атакували безпілотники. Після цього поряд з Єфремівським заводом синтетичного каучуку виникла пожежа.

Водночас деякі Telegram-канали писали, що дрони могли впасти і в районі місцевої ТЕЦ.

Оновлено о 03:54

Губернатор Тульської області РФ Дмитро Міляєв підтвердив атаку дронів і заявив, що сили ППО нібито "припинили" її.

Водночас він повідомляє, що постраждали приміщення Єфремовського спиртзаводу і ще одного спиртзаводу в селищі Лужковський Суворовського району.

"За попередньою інформацією постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місцях події. Ситуація перебуває під контролем", - додав він.

Нагадаємо, що в ніч на 20 жовтня одразу в кількох областях Росії працювали сили ППО через фіксацію безпілотників. Зокрема, лунали вибухи і виникли пожежі. За офіційною інформацією, "відбиття" атаки було як мінімум у восьми регіонах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по арсеналу зі снарядами КНДР, який розташований у Брянській області Росії.

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