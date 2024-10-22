В Ефремове Тульской области прозвучали взрывы: дроны атаковали два спиртзавода

По словам местных жителей, минимум два взрыва прозвучали в 02:10 и 02:15. Россияне утверждают, что город атаковали беспилотники. После этого рядом с Ефремовским заводом синтетического каучука возник пожар.

В то же время, некоторые Telegram-каналы писали, что дроны могли упасть и в районе местной ТЭЦ.

Обновлено в 03:54

Губернатор Тульской области РФ Дмитрий Миляев подтвердил атаку дронов и заявил, что силы ПВО якобы "пресекли" ее.

В то же время он сообщает, что пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и еще одного спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.

"По предварительной информации пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия. Ситуация находится под контролем", - добавил он.