В эфире 24 канала стартовал новый проект об усыновлении "Рідні"

24 канал вместе с благотворительным фондом "Рідні" начали новый проект об усыновлении в Украине

10 семей из разных городов страны делятся своими искренними и правдивыми историями отцовства и создания семьи. В рамках проекта зрители узнают больше об усыновлении, приемных семьях и о создании детских домов семейного типа.

Первые герои проекта – семья Шмилиховских из Львова, которые после 10 лет семейной жизни и диагноза "бесплодие", решили удочерить ребенка. И уже за несколько месяцев стали родителями во второй раз – несмотря на прогнозы врачей, паре удалось забеременеть и теперь они воспитывают Злату и Луку.

В рамках проекта зритель имеет возможность познакомиться с детьми-сиротами, которые ждут своих родителей, а также позвонить на горячую линию благотворительного Фонда Родные, чтобы получить психологическую и информационную консультацию по усыновлению.

Номер горячей линии 0 800 300 484. Детали на сайте ridni.org.ua

Проект "Рідні" выходит в эфире 24 канала каждый понедельник в 19:30, а также на YouTube телеканала.