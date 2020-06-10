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В эфире 24 канала стартовал новый проект об усыновлении "Рідні"

Новости » Пресс-релизы     10.06.2020 - 11:15
В эфире 24 канала стартовал новый проект об усыновлении "Рідні"
24 канал вместе с благотворительным фондом "Рідні" начали новый проект об усыновлении в Украине

10 семей из разных городов страны делятся своими искренними и правдивыми историями отцовства и создания семьи. В рамках проекта зрители узнают больше об усыновлении, приемных семьях и о создании детских домов семейного типа.

Первые герои проекта – семья Шмилиховских из Львова, которые после 10 лет семейной жизни и диагноза "бесплодие", решили удочерить ребенка. И уже за несколько месяцев стали родителями во второй раз – несмотря на прогнозы врачей, паре удалось забеременеть и теперь они воспитывают Злату и Луку.

В рамках проекта зритель имеет возможность познакомиться с детьми-сиротами, которые ждут своих родителей, а также позвонить на горячую линию благотворительного Фонда Родные, чтобы получить психологическую и информационную консультацию по усыновлению.

Номер горячей линии 0 800 300 484. Детали на сайте ridni.org.ua

Проект "Рідні" выходит в эфире 24 канала каждый понедельник в 19:30, а также на YouTube телеканала.

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