В ефірі 24 каналу стартував новий проект про усиновлення "Рідні"

24 канал разом з благодійним фондом "Рідні" започаткували новий проект про усиновлення в Україні

10 сімей з різних міст країни діляться своїми зворушливими та правдивими історіями батьківства та створення сім’ї. В рамках проекту глядачі дізнаються більше про усиновлення, прийомні сім’ї та про створення дитячих будинків сімейного типу.

Перші герої проекту – сім’я Шміліховських зі Львова, які після 10 років сімейного життя та діагнозу "безпліддя", вирішили удочерити дитину. Та вже за кілька місяців стали батьками вдруге – попри прогнози лікарів, парі вдалося завагітніти і тепер вони виховують Злату та Луку.

В рамках проекту глядач має змогу познайомитися із дітьми-сиротами, які чекають на своїх батьків, а також зателефонувати на гарячу лінію благодійного Фонду Рідні, щоб отримати психологічну та інформаційну консультацію щодо усиновлення.

Номер гарячої лінії 0 800 300 484. Деталі на сайті ridni.org.ua

Проект "Рідні" виходить в ефірі 24 каналу щопонеділка о 19:30, а також на YouTube телеканалу.