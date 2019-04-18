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Аласания рассказал, о чем договорились штабы Порошенко и Зеленского по дебатам

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 04:58
Аласания рассказал, о чем договорились штабы Порошенко и Зеленского по дебатам
Фото: Зураб Аласания (РБК-Украина)

18 апреля представители штабов соберутся на переговоры в ЦИК

Штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского в среду, 17 апреля, достигли нескольких договоренностей о проведении в пятницу, 19 апреля, дебатов в НСК "Олимпийский". Об этом рассказал председатель правления Национальной общественной компании Украины Зураб Аласания, передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook.

По словам Аласании, во встрече приняли участие: от штаба Порошенко Виталий Ковальчук, Артур Герасимов, Алексей Семенов; от штаба Зеленского - Андрей Богдан, Сергей Шефир, Кирилл Тимошенко.

Глава НОТУ рассказал, что кандидатам удалось договориться, в частности, что дебаты начнутся в 19:00, однако им будут предшествовать концерты с 16:00, а также, что:

  • трибуны будут делить поперек;
  • символику партий использовать не будут;
  • артисты от кандидатов будут выступать по очереди, а сцен будет две.

Аласания также выложил предварительный план стадиона с распределением сцен и фан-зон, уточнив, что он еще не утвержден.

"Да, глаза вас не обманывают: сцен будет две. Телесигналов будет два. Телетрансляций, похоже, тоже будет две", - прокомментировал он.

Аласания рассказал, о чем договорились штабы Порошенко и Зеленского по дебатам

Фото: предварительная схема "Олимпийского" по дебатах

В то же время, по словам главы НОТУ, штабам кандидатов не удалось договориться:

  • по три вопроса или по четыре;
  • кто будет ведущим (ведущими);
  • ПТС одна или две;
  • отдавать одну трансляцию всем каналам или каждый штаб ведет свою съемку и отдает своим каналам.

Аласания добавил, что переговоры продолжат в телефонном режиме Семенов и Тимошенко.

В то же время, по его словам, "Общественное" к дебатам на стадионе не причастно и "содержательные дебаты должны состояться в студии НОТУ 19 апреля с 20:00 до 21:00" (если Центральная избирательная комиссия не примет иного решения).

Он также сообщил, что 18 апреля представители штабов соберутся на переговоры в ЦИК.

Напомним, Центральная избирательная комиссия в четверг, 18 апреля, рассмотрит предложения от уполномоченных представителей кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского о внесении изменений в постановление о проведении дебатов

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