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В Ефіопію прибуло перше судно в рамках програми "Grain from Ukraine"

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Ефіопія, Неділя 04 грудня 2022 00:29
В Ефіопію прибуло перше судно в рамках програми "Grain from Ukraine" Фото: в Ефіопію прибуло перше судно з українським зерном (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Ефіопію прибуло перше судно в рамках програми "GrainFromUkraine".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Перше судно доставило в країну 25 тисяч тонн пшениці.

"Разом із партнерами Україна як гарант продовольчої безпеки докладає всіх зусиль для допомоги людям, які цього потребують.Наші партнери купують українське зерно для того, щоб боротися з голодом у світі", - написав Єрмак.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про нову міжнародну ініціативу, - "Grain from Ukraine". У її межах українське продовольство відправлятиметься до країн Африки та Азії.

На першому саміті ініціатива зібрала 150 мільйонів доларів від понад 20 країн-учасниць і ЄС.

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