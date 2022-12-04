В Ефіопію прибуло перше судно в рамках програми "Grain from Ukraine"
В Ефіопію прибуло перше судно в рамках програми "GrainFromUkraine".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Перше судно доставило в країну 25 тисяч тонн пшениці.
"Разом із партнерами Україна як гарант продовольчої безпеки докладає всіх зусиль для допомоги людям, які цього потребують.Наші партнери купують українське зерно для того, щоб боротися з голодом у світі", - написав Єрмак.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про нову міжнародну ініціативу, - "Grain from Ukraine". У її межах українське продовольство відправлятиметься до країн Африки та Азії.
На першому саміті ініціатива зібрала 150 мільйонів доларів від понад 20 країн-учасниць і ЄС.
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