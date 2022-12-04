В Эфиопию прибыло первое судно в рамках программы "Grain from Ukraine"

В Эфиопию прибыло первое судно в рамках программы "GrainFromUkraine".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию руководителя Офиса президента Андрея Ермака .

"Вместе с партнерами Украина как гарант продовольственной безопасности прилагает все усилия для помощи нуждающимся людям. Наши партнеры покупают украинское зерно для того, чтобы бороться с голодом в мире", - написал Ермак.

Первое судно доставило в страну 25 тысяч тонн пшеницы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о новой международной инициативе, - "Grain from Ukraine". В ее пределах украинская продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.

На первом саммите инициатива собрала 150 миллионов долларов от более чем 20 стран-участниц и ЕС.

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