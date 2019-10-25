В Эфиопии во время столкновений на протестах погибли почти 70 человек

В результате столкновений во время акций протеста в различных частях Эфиопии погибли 67 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу AFP в Twitter.

Как сообщается, в результате столкновений между протестующими и силовиками в различных часнинах страны погибли 62 демонстрантов и 5 сотрудников полиции. В частности, 13 человек погибли от пулевых ранений, другие - от травм, полученных вследствие ударов камнями.

Отмечается, что протесты в Эфиопии начались из-за сообщения о давлении властей на эфиопского политического активиста Джавара Мухаммеда. Накануне активист заявил, что его пребывание в Аддис-Абебе находится под угрозой, так как государственная охрана его дома была снята.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ираке возобновились антиправительственные акции протеста. Тысячи активистов пытались попасть в "зеленую зону" Багдада, где находятся правительственные учреждения и иностранные посольства. Для того, чтобы остановить демонстрантов правоохранители применили силу и слезоточивый газ. Сейчас известно о более 20 погибших.

Также РБК-Украина писало, что в результате столкновений на акциях протеста в Чили в течение недели погибли 18 человек. Было известно, что число пострадавших в ходе протестов превысило 500.