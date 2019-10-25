В Ефіопії під час зіткнень на протестах загинули майже 70 осіб

В результаті зіткнень під час акцій протесту в різних частинах Ефіопії загинули 67 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку AFP у Twitter.

Як повідомляється, в результаті зіткнень між протестувальниками та силовиками в різних часнинах країни загинули 62 демонстрантів та 5 співробітників поліції. Зокрема, 13 людей загинули від кульових поранень, інші - від травм, отриманих внаслідок ударів камінням.

Зазначається, що протести в Ефіопії почалися через повідомлення про тиск влади на ефіопського політичного активіста Джавара Мухаммеда. Напередодні активіст заявив, що його перебування в Аддіс-Абебе знаходиться під загрозою, так як державна охорона його будинку була знята.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іраку поновилися антиурядові акції протесту. Тисячі активістів намагалися потрапити до "зеленої зони" Багдаду, де знаходяться урядові установи та іноземні посольства. Для того, щоб зупинити демонстрантів правоохоронці застосували силу та сльозогінний газ. Наразі відомо про понад 20 загиблих.

Також РБК-Україна писало, що в результаті зіткнень на акціях протесту в Чилі впродовж тижня загинуло 18 осіб. Було відомо, що число потерпілих у ході протестів перевищило 500.