UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Эфиопии в следующем году 22 млн человек будут нуждаться в гуманитарной помощи, - ООН

Автор: Анна Полисученко

Организация Объединенных Наций обнародовала отчет, согласно которому в следующем году около 22 млн человек в Эфиопии будет необходима гуманитарная помощь. Прежде всего, это продовольственная поддержка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Гуманитарные нужды продолжают расти в нескольких регионах Эфиопии, где проживает около 20 миллионов человек... Также необходимы экстренные действия, чтобы преодолеть последствия засухи в южной и восточной частях Эфиопии", - говорится в отчете.

Наиболее проблемными регионами определены Амхару, Афар и Тиграй, которые страдают от гражданской войны, продолжающейся с прошлого года. В конфликте между правительственными войсками и армией Фронта освобождения народа Тиграя (ФОНТ) уже погибли несколько десятков тысяч человек, миллионы людей остались без крова.

Ранее мы писали, что ООН считает, что в конфликте в Эфиопии обе стороны нарушают права человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эфиопия