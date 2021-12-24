В Ефіопії наступного року 22 млн осіб потребуватимуть гуманітарної допомоги, - ООН

Організація Об'єднаних Націй оприлюднила звіт, згідно з яким наступного року близько 22 млн осіб в Ефіопії буде необхідна гуманітарна допомога. Перш за все, це продовольча підтримка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"Гуманітарні потреби продовжують зростати в декількох регіонах Ефіопії, де проживає близько 20 мільйонів чоловік... Також необхідні екстрені дії, щоб подолати наслідки посухи в південній і східній частинах Ефіопії", - йдеться в звіті.

Найбільш проблемними регіонами визначені Амхару, Афар і Тиграй, які страждають від громадянської війни, що триває з минулого року. У конфлікті між урядовими військами і армією фронту звільнення народу Тигра (ФОНТ) вже загинули кілька десятків тисяч людей, мільйони людей залишилися без даху над головою.