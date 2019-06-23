В Эфиопии при попытке переворота расстреляли главу Генштаба

После попытки свержения властей в провинции Амхара вспыхнули беспорядки
В Эфиопии в провинций Амхара произошла попытка военного переворота, в ходе которой было совершено покушение на главу Генерального штаба и нескольких правительственных чиновников. Об этом сообщил глава правительства Абий Ахмед, передает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Глава Генштаба Сеаре Меконнен и еще несколько чиновников получили огнестрельные ранения в региональной столице, городе Бахир Дар.
После попытки свержения властей в провинции вспыхнули беспорядки.
По словам Ахмеда, на Меконнена напали «некоторые его коллеги», вставшие на путь измены.
Выжил ли глава Генштаба, глава правительства не уточнил.
По словам местных жителей, в Бахир Даре слышна стрельба, перестрелки были зафиксированы и американскими дипломатами в столице Эфиопии Аддис-Абебе, расположенной к югу от Амхары.
Напомним, в апреле в Эфиопии