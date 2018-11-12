В Эфиопии за коррупцию арестовали 36 сотрудников разведки

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Подозреваемых также обвиняют в нарушении прав человека

Генеральный прокурор Эфиопии Берхану Цегае заявил в понедельник, 12 ноября, что правоохранители арестовали 36 должностных лиц разведывательной службы страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Генпрокурор отметил, что подозреваемых обвиняют в коррупционных схемах и нарушении прав человека. По словам Цегае, расследование длилось более пяти месяцев. Все подозреваемые были задержаны в течение прошедших выходных.

Как сообщает AfricaNews, подозреваемые применяли пытки во время допросов. Результатами допросов становились изнасилования, кастрация и смерть. Пытки применялись к задержаным, подозреваемым в терроризме.

Напомним, 5 ноября на юге Италии за коррупцию арестовали мэра Фускальдо Джанфранко Рамундо и еще 13 человек. Подозреваемые нанесли государству ущерб на 7,5 млн евро

В число арестованных вошли заместитель мэра, советник муниципалитета, госслужащие и частные предприниматели. В операции по задержанию подозреваемых в коррупции приняли участие более 100 силовиков, в рамках дела конфискованы активы на 215 тысяч евро.

Также сообщается, что арестованных обвиняют в административных нарушениях, давлении и превышении должностных полномочий. Кроме того, им инкриминируют растрату, нарушения в проведении публичных торгов и сговор при выборе подрядчиков.