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На юге Италии за коррупцию арестовали мэра Фускальдо и еще 13 человек

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 11:27
Фото: мэр Фускальдо Джанфранко Рамундо (facebook.com/gianfrancoramundoofficial)
Фото: мэр Фускальдо Джанфранко Рамундо (facebook.com/gianfrancoramundoofficial)

Подозреваемые нанесли государству ущерб на 7,5 млн евро

На юге Италии по подозрение в коррупции арестовали мэра города Фускальдо Джанфранко Рамундо и еще 13 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание ANSA.

Сообщается, что в число арестованных вошли заместитель мэра, советник муниципалитета, госслужащие и частные предприниматели. Из 14 арестованных 12 находятся под стражей, еще двое пребывают под домашним арестом. В операции по задержанию подозреваемых в коррупции приняли участие более 100 силовиков, в рамках дела конфискованы активы на 215 тыс. евро.  

Также сообщается, что арестованных обвиняют в административных нарушениях, оказании давления и превышении должностных полномочий. Кроме того, им инкриминируют растрату, нарушения в проведении публичных торгов и сговор при выборе подрядчиков. Предполагается, что подозреваемые нанесли ущерб на 7,5 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянская полиция совместно с Европолом задержала на Сицилии одного из самых разыскиваемых членов группировки "Коза Ностра" Вито Марино.

До этого в августе в Испании задержали трех криминальных авторитетов русской мафии.

 

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