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У Ефіопії за корупцію заарештували 59 чиновників

Новини » Суспільство    12.04.2019 - 22:05
У Ефіопії за корупцію заарештували 59 чиновників
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Затриманих також звинувачують в економічному саботажі

Правоохоронці Ефіопії заарештували 59 урядових чиновників за підозрою в корупції та економічному саботажі. Про це заявив генеральний прокурор Берхану Цегайе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Генпрокурор заявив, що серед заарештованих в ході операції були керівник та інші працівники Державної служби державних закупівель та утилізації майна, а також співробітники Міністерства фінансів, економіки та співробітництва.

"Ми виявили майно, документи на будинки, які знаходяться у власності підозрюваних, які знаходяться за межами їх доходів", - заявив Берхану.

Після вступу на посаду в 2018 році прем'єр-міністр Абий Ахмед пообіцяв навести порядок у державних фірмах і збройних силах, а також анулювати большинствро контракти для свого військового промислового конгломерату МЕТЭС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в листопаді 2018 року в Ефіопії правоохоронці заарештували 36 посадових осіб розвідувальної служби країни. Підозрюваних звинувачують у корупційних схемах і порушенні прав людини. За словами Цегае, розслідування тривало більше п'яти місяців.

Нагадаємо, в Італії за корупцію заарештували мера Фускальдо Джанфранко Рамундо і ще 13 осіб. Підозрювані завдали державі збитків на 7,5 млн євро

В число заарештованих увійшли заступник мера, радник муніципалітету, держслужбовці та приватні підприємці. В операції по затриманню підозрюваних у корупції взяли участь понад 100 силовиків, у рамках справи конфісковані активи на 215 тис. євро.

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