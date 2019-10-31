Эффективные реформы являются залогом членства Украины в НАТО, - Зеленский

Эффективные реформы являются залогом членства Украины в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

По его словам, Украина стремится углубить сотрудничество с НАТО для укрепления обороноспособности.

"Только эффективные реформы являются залогом нашего членства в Альянсе. Мы стремимся трансформации Украины в соответствии со стандартами НАТО и именно на этом мы фокусируем наши совместные усилия", - заявил он.

Напомним, генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Одесской военно-морской академии, заявил, что решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс должны принять Киев и 29 действительных членов НАТО. По его словам, у России нет никаких законных оснований для влияния на возможное вступление Украины в организацию.

Кроме того, Столтенберг заявил, что Альянс осуждает агрессивное поведение России в Черном море и выражает поддержку территориальной целостности Украины.

Как известно, 30 октября Североатлантический совет НАТО начал визит в Украину.