Ефективність карантину вихідного дня в Києві зможуть оцінити до п'ятниці, - Рубан

Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)

У Києві ефективність карантину вихідного дня зможуть оцінити в середу-п'ятницю. Поки в столиці карантинні обмеження виконуються.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, за минулий тиждень у Києві зафіксували менш як 100 порушень карантину вихідного дня.

"По місту Києву можна сказати, що бізнес і громадяни поставилися дуже відповідальна. На цьому тижні зафіксовано менш як 100 порушень припинення діяльності. Тільки 30 суб'єктів, можна сказати, що ігнорують правила безпеки для громадян. Можна сказати, що Київ виконує карантин", - сказав Рубан.

Він додав, що в середу-п'ятницю буде проводитися перегляд показників захворюваності, після чого можна буде говорити про ефективність карантинних обмежень.

"Динаміка захворювання стрімко росте в зв'язку з природним зростанням захворювання. Ми зможемо оцінити ефективність карантину вихідного дня тільки в середу-п'ятницю. Якщо буде різка динаміка збільшення, то міра малоефективна. Якщо буде стабілізація ситуації або незначне збільшення, то можна говорити про неефективності цих днів", - зазначив Рубан.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві вперше зафіксували понад 1,2 тисячі нових випадків коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що в уряді обговорюється запровадження жорсткого карантину в Україні, проте жодної дати поки немає.