ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Эффект "Большой стройки" составил 3,05 грн на каждую вложенную в дороги гривну, - экономист 

Киев, Вторник 08 декабря 2020 10:23
Эффект "Большой стройки" составил 3,05 грн на каждую вложенную в дороги гривну, - экономист 
Фото: Владимир Зеленский во время рабочей поездки в регионы (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Мультипликативный эффект от строительства в 2020 году дорог в рамках президентской программы "Большая стройка" составляет 3,05 грн на каждую вложенную гривну.

Об этом заявил экономист, представитель независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар во время форума "СЕТЬ: форум дорожной отрасли", передают "Украинские новости".

По его слвоам, группа экономистов анализировала антикризисные меры, принятые в Украине. Согласно их выводам, "Большая стройка" остановило падение ВВП в четвертом квартале.

"На фоне спада ВВП во втором квартале 11,4% и 3,7% в четвертом, по прогнозам наших экономистов, в финальном расчете спад ВВП нашей страны был бы 11% в четвертом квартале, если бы не удельный вес производства (Великого будівництва)", - заявил Кухар.

Эффект &quot;Большой стройки&quot; составил 3,05 грн на каждую вложенную в дороги гривну, - экономист 

Он также отметил, что удельный вес инфраструктурной программы в ВВП экономики Украины вырос с 2,8% в первом квартале до 10% в четвертом.

Экономист напомнил: одной из рекомендаций МВФ по борьбе с последствиями коронакризиса является усиление государственного спроса. Это должно компенсировать спад ВВП, который происходит из-за падения частного спроса в экономике.

Напомним, ранее сообщалось, что проведение реконструкционных и строительных работ на украинских дорогах в 2020 году стало гораздо дешевле в сравнении с предыдущим годом, при этом общее качество работ повысилось, о чем свидетельствуют данные инициативы по прозрачности строительства CoST Ukraine.

Согласно расчетам CoST, средняя стоимость строительства новых дорог в этом году снизилась на 14,3% в сравнении с показателями 2019 года. Средняя стоимость реконструкции уменьшилась почти в два раза - на 44,7%.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Финансы Большая стройкадорогиВВП

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь