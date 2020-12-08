Фото: Владимир Зеленский во время рабочей поездки в регионы (president.gov.ua)

Мультипликативный эффект от строительства в 2020 году дорог в рамках президентской программы "Большая стройка" составляет 3,05 грн на каждую вложенную гривну.

Об этом заявил экономист, представитель независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар во время форума "СЕТЬ: форум дорожной отрасли", передают "Украинские новости".

По его слвоам, группа экономистов анализировала антикризисные меры, принятые в Украине. Согласно их выводам, "Большая стройка" остановило падение ВВП в четвертом квартале.

"На фоне спада ВВП во втором квартале 11,4% и 3,7% в четвертом, по прогнозам наших экономистов, в финальном расчете спад ВВП нашей страны был бы 11% в четвертом квартале, если бы не удельный вес производства (Великого будівництва)", - заявил Кухар.

Он также отметил, что удельный вес инфраструктурной программы в ВВП экономики Украины вырос с 2,8% в первом квартале до 10% в четвертом.

Экономист напомнил: одной из рекомендаций МВФ по борьбе с последствиями коронакризиса является усиление государственного спроса. Это должно компенсировать спад ВВП, который происходит из-за падения частного спроса в экономике.

Напомним, ранее сообщалось, что проведение реконструкционных и строительных работ на украинских дорогах в 2020 году стало гораздо дешевле в сравнении с предыдущим годом, при этом общее качество работ повысилось, о чем свидетельствуют данные инициативы по прозрачности строительства CoST Ukraine.

Согласно расчетам CoST, средняя стоимость строительства новых дорог в этом году снизилась на 14,3% в сравнении с показателями 2019 года. Средняя стоимость реконструкции уменьшилась почти в два раза - на 44,7%.