Ефект "Великого будівництва" склав 3,05 грн на кожну вкладену в дороги гривню, - економіст

Фото: Володимир Зеленський під час робочої поїздки в регіони (president.gov.ua)

Мультиплікативний ефект від будівництва у 2020 році доріг в рамках президентської програми "Велике будівництво" складає 3,05 грн на кожну вкладену гривню.

Про це заявив економіст, представник незалежної економічної групи макроекономічного аналізу і прогнозування Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар під час форуму "МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі", передають "Українські новини".

За його словами, група економістів аналізувала антикризові заходи, прийняті в Україні. Згідно з їх висновками, "Велике будівництво" зупинило падіння ВВП у четвертому кварталі.

"На тлі спаду ВВП у другому кварталі 11,4% і 3,7% в четвертому, за прогнозами наших економістів, у фінальному розрахунку спад ВВП нашої країни був би 11% в четвертому кварталі, якби не питома вага виробництва (Великого будівництва)", - заявив Кухар.

Він також зазначив, що питома вага інфраструктурної програми у ВВП економіки України зросла з 2,8% у першому кварталі до 10% у четвертому.

Економіст нагадав, що однією з рекомендацій МВФ по боротьбі з наслідками коронакризи є посилення державного попиту. Це має компенсувати спад ВВП, який відбувається через падіння приватного попиту в економіці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проведення реконструкційних і будівельних робіт на українських дорогах у 2020 році стало набагато дешевше у порівнянні з попереднім роком, при цьому загальна якість робіт підвищилася, про що свідчать дані ініціативи з прозорості будівництва CoST Ukraine.

Згідно з розрахунками CoST, середня вартість будівництва нових доріг в цьому році знизилася на 14,3% в порівнянні з показниками 2019 року. Середня вартість реконструкції зменшилася майже в два рази - на 44,7%.