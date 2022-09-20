РФ може призвати багато непідготовлених людей, але позитивного ефекту не буде, - Ходжес
Військове командування РФ може ухвалити рішення про призов великої кількості людей та перекинути їх в Україну з мінімальною підготовкою, але це не дасть позитивного ефекту для Кремля.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив колишній командувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал США у відставці Бен Ходжес.
За його словами, зараз Росія має значні проблеми з кадрами. На це впливає скорочення населення, відсутність мотивації воювати, недавні успіхи ЗСУ на фронті та наслідки "жахливих умов, жорсткої дідівщини та убогого керівництва в армії".
При цьому Ходжес зазначив, що Росія може розширити "приховану мобілізацію" та вербування, оскільки їй не важливо, скільки солдатів убито чи поранено.
"Вони можуть вирішити призвати багато людей і відправити їх у бій з мінімальною підготовкою та поганим екіпіруванням. Але це не матиме позитивного ефекту для Кремля наступного року або близько того", - наголосив генерал у відставці.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти можуть розпочати примусову "мобілізацію" у Маріуполі на тлі провалу на фронті.
Також ми писали, що у Донецьку, ймовірно, почалася чергова хвиля "мобілізації" .
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