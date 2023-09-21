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Для ефекту Україна повинна отримати саме модифіковані F-16, - Ігнат пояснив причину

Четвер 21 вересня 2023 15:27
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Для ефекту Україна повинна отримати саме модифіковані F-16, - Ігнат пояснив причину Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ (suspilne.media)
Автор: Сергій Пишкін

Винищувачі F-16, які надійдуть в Україну, повинні бути певної модифікації. В інакшому випадку досягти ефекту на полі бою буде важко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ під час пресконференції в медіацентрі "Україна-Укрінформ".

За словами Ігната, ЗСУ не можуть в односторонньому порядку просто захищатись, оскільки мають також знищувати ворога, його логістику, штаби й органи військового управління. Українські пілоти, зі свого боку, роблять усе для цього "витискаючи усе можливе" з наявної техніки.

Речник командування Повітряних сил акцентував на тому, що для максимального ефекту, Україні необхідні західні F-16, втім з певними модифікаціями. Як відзначив спікер, не модифіковані літаки програватимуть по ТТХ російським Су-35 чи Су-30, а ефекту у бою "важко буде досягти".

"Нам потрібно завоювати перевагу в повітрі передусім, а F-16 зробить те, що потрібно, завдаючи високоточних ударів по наземних і по повітряних цілях. Цього ми потребуємо дуже сильно, ми чекаємо літаки з нетерпінням у наших Повітряних силах", - додав Ігнат.

F-16 для України

Низка країн Європи, в рамках авіаційної коаліції, погодилися провести навчання для українських пілотів на винищувачах F-16. Також нещодавно стало відомо, що Нідерланди, Данія і Норвегія погодилися надати Україні щонайменше 61 винищувач.

За даними The Wall Street Journal, українські та західні офіційні особи очікують, що українські пілоти на західних винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими.

Тим часом за словами прем'єр-міністр Бельгії Александера Де Кро, його країна також розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів F-16.

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