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Ефектне поповнення придонного флоту РФ: Зеленський відзначив точне влучення ГУР на море

Київ, П'ятниця 02 лютого 2024 00:24
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Ефектне поповнення придонного флоту РФ: Зеленський відзначив точне влучення ГУР на море Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент України Володимир Зеленський відзначив точн влучання української спецслужби по катеру "Івановець".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що підписав низку указів про нагородження державними нагородами 294 військовослужбовців Збройних Сил України.

"Підписав сьогодні відразу кілька нових указів про нагородження наших воїнів державними нагородами. 294 військові Збройні сили України. Різні бригади, різні напрямки. Але все одно життєво важливі бої", - сказав Зеленський.

Також президент подякував військовим за самовіддану службу.

Хоробрість, без якої Україна не змогла б вистояти. Сила, яка забезпечує Україні незалежність і власний шлях у цьому світі. Маємо бути вдячними кожному з наших воїнів - усім захисникам і захисницям, усім, хто зміцнює оборону й допомагає", - додав президент.

Володимир Зеленський відзначив роботу ГУР, яка сьогодні завдала удару по катеру "Івановець".

"Сьогодні, до речі, у хлопців (ГУР - прим. ред) черговий точний результат - на морі. Ефектне поповнення російського придонного флоту. Дякую!", - сказав президент.

Влучання по катеру "Івановець"

Раніше стало відомо, що бійці ГУР вночі 1 лютого знищили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ. Вартість корабля становить 60-70 млн доларів.

За словами представника Головного управління розвідки України Андрія Юсова, таких катерів у Росії було лише три одиниці.

Детальніше про катер "Івановець", який потопили дрони ГУР - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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