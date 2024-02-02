ua en ru
Пт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эффектное пополнение придонного флота РФ: Зеленский отметил точное попадание ГУР на море

Киев, Пятница 02 февраля 2024 00:24
UA EN RU
Эффектное пополнение придонного флота РФ: Зеленский отметил точное попадание ГУР на море Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Украины Владимир Зеленский отметил точное попадание украинской спецслужбы по катеру "Ивановец".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что подписал ряд указов о награждении государственными наградами 294 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

"Подписал сегодня сразу несколько новых указов о награждении наших воинов государственными наградами. 294 военных Вооруженных сил Украины. Разные бригады, разные направления. Но все равно жизненно важны бои", - сказал Зеленский.

Также президент поблагодарил военных за самоотверженную службу.

"Храбрость, без которой Украина не смогла бы выстоять. Сила, которая обеспечивает Украине независимость и свой путь в этом мире. Должны быть благодарны каждому из наших воинов - всем защитникам и защитницам, всем, кто укрепляет оборону и помогает", - добавил президент.

Владимир Зеленский отметил работу ГУР, которая сегодня нанесла удар по катеру "Ивановец".

"Сегодня, кстати, у ребят (ГУР - прим. ред) очередной точный результат - на море. Эффектное пополнение русского придонного флота. Спасибо!", - сказал президент.

Попадание по катеру "Ивановец"

Ранее стало известно, что бойцы ГУР ночью 1 февраля уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Стоимость корабля составляет 60-70 млн долларов.

По словам представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова, таких катеров в России было всего три единицы.

Подробнее об катере "Ивановец", который потопили дроны ГУР - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ГУР
NEWS
Залужный считает, что беспилотники помогут Украине выйти из позиционной войны
Залужный считает, что беспилотники помогут Украине выйти из позиционной войны
DAILY
Между двух огней. Уволит ли Зеленский Залужного и что стоит за их конфликтом
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Между двух огней. Уволит ли Зеленский Залужного и что стоит за их конфликтом