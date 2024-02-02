Эффектное пополнение придонного флота РФ: Зеленский отметил точное попадание ГУР на море

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что подписал ряд указов о награждении государственными наградами 294 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

"Подписал сегодня сразу несколько новых указов о награждении наших воинов государственными наградами. 294 военных Вооруженных сил Украины. Разные бригады, разные направления. Но все равно жизненно важны бои", - сказал Зеленский.

Также президент поблагодарил военных за самоотверженную службу.

"Храбрость, без которой Украина не смогла бы выстоять. Сила, которая обеспечивает Украине независимость и свой путь в этом мире. Должны быть благодарны каждому из наших воинов - всем защитникам и защитницам, всем, кто укрепляет оборону и помогает", - добавил президент.

Владимир Зеленский отметил работу ГУР, которая сегодня нанесла удар по катеру "Ивановец".

"Сегодня, кстати, у ребят (ГУР - прим. ред) очередной точный результат - на море. Эффектное пополнение русского придонного флота. Спасибо!", - сказал президент.

Попадание по катеру "Ивановец"

Ранее стало известно, что бойцы ГУР ночью 1 февраля уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Стоимость корабля составляет 60-70 млн долларов.

По словам представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова, таких катеров в России было всего три единицы.

Подробнее об катере "Ивановец", который потопили дроны ГУР - читайте в материале РБК-Украина.