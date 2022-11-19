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Ефективно збивають "Шахеди": Німеччина передала Україні вже 30 зеніток Gepard

Фото: Німеччина передала Україні вже 30 зеніток Gepard (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

З початку повномасштабної війни Німеччина передала Україні 30 зенітних установок (САУ) Gepard. Ці зенітки є ефективною зброєю проти іранських дронів Shahed-136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства Німеччини в Україні.

"На захисті українського неба: з початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зенітних установок (САУ) Gepard. Gepard став ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136. Його використовують для захисту української критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Німеччина постачає до України зенітні самохідки Gepard з літа 2022 року.

Втім, згодом стало відомо про труднощі у забезпеченні України снарядами для цих зенітних самохідних установок. Влітку Берлін передав 60 тисяч снарядів з власних складів. Ще 12,4 тисячі снарядів поставити не вдалося, оскільки цьому на заваді стала Швейцарія.

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