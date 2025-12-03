Ефективна боротьба з нелегальним ринком потребує координації держави та бізнесу, - AСС

Американська торговельна палата в Україні та представники правоохоронних органів провели зустріч, на якій обговорили стан боротьби з незаконним виробництвом і обігом підакцизних товарів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Американської торговельної палати в Україні (ACC).
Під час засідання Міжвідомчої робочої групи з протидії кримінальним правопорушенням при Офісі Генпрокурора правоохоронці, а також представники митниці та податкової служби надали оновлену інформацію про ситуацію в боротьбі з незаконними ринками підакцизних товарів, результати останніх операцій та окреслили плани подальших дій.
Бізнес-спільнота назвала ключові виклики:
Серед проблем також зазначено, що частка нелегального ринку сигарет у 2025 році становить 15,4%, через що бюджет недоотримує понад 25 млрд грн.
У сегменті електронних сигарет нелегальний ринок сягає 93,6%, що призводить до втрат понад 7 млрд грн.
Учасники зустрічі домовилися продовжити координацію зусиль для підвищення результативності боротьби з незаконним обігом підакцизної продукції.
"Подолати тіньову економіку неможливо силами лише одного державного органу чи бізнесу. Потрібні відкритий діалог, розподіл відповідальності та узгоджені дії всіх сторін для досягнення відчутних результатів", - зазначається у публікації Американської торговельної палати.