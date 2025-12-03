Ефективна боротьба з нелегальним ринком потребує координації держави та бізнесу, - AСС

Під час засідання Міжвідомчої робочої групи з протидії кримінальним правопорушенням при Офісі Генпрокурора правоохоронці, а також представники митниці та податкової служби надали оновлену інформацію про ситуацію в боротьбі з незаконними ринками підакцизних товарів, результати останніх операцій та окреслили плани подальших дій.

Бізнес-спільнота назвала ключові виклики:

ефективне застосування та виконання чинного законодавства, оскільки правова база для боротьби з нелегальним ринком вже існує;

незаконне виробництво тютюнових виробів окремими великими виробниками;

контроль за ввезенням обладнання та тютюнової сировини.

Серед проблем також зазначено, що частка нелегального ринку сигарет у 2025 році становить 15,4%, через що бюджет недоотримує понад 25 млрд грн.

У сегменті електронних сигарет нелегальний ринок сягає 93,6%, що призводить до втрат понад 7 млрд грн.

Учасники зустрічі домовилися продовжити координацію зусиль для підвищення результативності боротьби з незаконним обігом підакцизної продукції.

"Подолати тіньову економіку неможливо силами лише одного державного органу чи бізнесу. Потрібні відкритий діалог, розподіл відповідальності та узгоджені дії всіх сторін для досягнення відчутних результатів", - зазначається у публікації Американської торговельної палати.