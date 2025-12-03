Эффективная борьба с нелегальным рынком требует координации государства и бизнеса, - AСС

В ходе заседания Межведомственной рабочей группы по противодействию уголовным правонарушениям при Офисе Генпрокурора правоохранители, а также представители таможни и налоговой службы предоставили обновленную информацию о ситуации в борьбе с незаконными рынками подакцизных товаров, результатах последних операций и очертили планы дальнейших действий.

Бизнес-сообщество назвало ключевые вызовы:

эффективное применение и исполнение действующего законодательства, поскольку правовая база для борьбы с нелегальным рынком уже существует;

незаконное производство табачных изделий отдельными крупными изготовителями;

контроль за ввозом оборудования и табачного сырья.

Среди проблем также отмечено, что доля нелегального рынка сигарет в 2025 году составляет 15,4%, из-за чего бюджет недополучает более 25 млрд грн.

В сегменте электронных сигарет нелегальный рынок достигает 93,6%, что приводит к потерям более 7 млрд грн.

Участники встречи договорились продолжить координацию усилий по повышению результативности борьбы с незаконным оборотом подакцизной продукции.

"Преодолеть теневую экономику невозможно силами только одного государственного органа или бизнеса. Нужны открытый диалог, распределение ответственности и согласованные действия всех сторон для достижения ощутимых результатов", - отмечается в публикации Американской торговой палаты.