Ефект Долиної. Яка ситуація всередині суспільства у РФ налякала Кремль

Як виник "ефект Доліної"

Як пояснив російський політичний аналітик в опозиції Іван Преображенський, історія почалася з того, що відома в РФ співачка Лариса Доліна, яка відкрито підтримує війну, нібито стала жертвою шахрайства.

За його словами, вона продала квартиру, отримала гроші, а згодом заявила, що зробила це під впливом шахраїв і віддала їм виручені кошти.

"Доліній за пособництва нібито самого Путіна квартиру повернули. Гроші, виручені з продажу, вона назад не віддала. У 90-х роках ця схема була особливо популярною і навіть дістала назву 'бабусина схема'", - розповідає Преображенський.

Обурення росіян і скасування Доліної

Повернення квартири співачці викликало хвилю обурення серед росіян. Доліну почали масово "скасовувати": їй відмовили у рекламних проєктах, вирізали з новорічного фільму, а соцмережі заповнили обуреними коментарями.

На цьому тлі все частіше звучали заяви про те, що одні росіяни втрачають останнє через реальних шахраїв, тоді як "привілейовані" отримують захист від Путіна.

"По ситуації добре видно, наскільки російське суспільство перебуває в стресі. Там усе відразу - і страх, і ненависть, і все, що хотілося б виплеснути на Путіна, якщо можна було б щось виплеснути. Це, загалом-то, агресія, зокрема щодо влади Путіна", - зазначив політичний аналітик.

Як Кремль намагається контролювати скандал

Пізніше в історію втрутилися провладні пропагандисти та почали активно "каналізувати" обурення. Мережею розганяли відео, де Доліна грубіянить людям, на телебаченні влаштували обговорення, а про співачку почали знімати сюжети та скетчі.

За словами Преображенського, такий контрольований ажіотаж свідчить про страх російської влади перед можливими суспільними наслідками.

"Є так звана теорія колективної дії, згідно з якою протести починаються з малого. Тобто має бути одна точка, в якій зійшлися всі можливі протиріччя. Але таке відчуття, що її все-таки досить успішно каналізують. Влада, найімовірніше, з цим впорається, і навпаки, дасть суспільству випустити пару і потоптатися по Доліній", - додає він.

Хоч би який абсурдний вигляд мав сам випадок, він показує, наскільки в Кремлі бояться і контролюють настрої всередині суспільства. Це ще одна з причин, чому про переговори говорять мало і намагаються взагалі їх не згадувати як щось важливе.