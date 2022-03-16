"Еды нет, воды нет": СБУ перехватила разговор оккупанта о состоянии российских войск

Служба безопасности перехватила разговор российского оккупанта с супругой, где он рассказывает о состоянии вражеских войск. По его словам, у противника заканчивается провиант и нет боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Еды нет, воды нет. Остался один сухпаек на двоих. Больше ничего нет. Мы не видим смысла нахождения здесь: провианта нет, боезапасов нет, солярки нет…", - заявил российский военнослужащий.

При этом жена оккупанта жалуется, что в России пропадают в магазинах импортные товары, а иностранные бренды уходят из рынка.