RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Їжі немає, води немає": СБУ перехопила розмову окупанта про стан російських військ

Фото: СБУ перехопила розмову окупанта (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки перехопила розмову російського окупанта з дружиною, де він розповідає про стан ворожих військ. За його словами, у противника закінчується провіант і немає боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Їжі немає, води немає. Залишився один сухпайок на двох. Більше нічого немає. Ми не бачимо сенсу знаходження тут: провіанту немає, боєзапасів немає, солярки немає...", - заявив російський військовослужбовець.

При цьому дружина окупанта скаржиться, що в Росії пропадають з магазинів імпортні товари, а іноземні бренди йдуть з ринку.

Нагадаємо, раніше в СБУ заявили, що за добу, 14 березня, у різних регіонах країни вдалося затримати 60 колаборантів і 20 ДРГ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України