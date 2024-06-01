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"Едмонтон" після третьої перемоги над "Далласом" опинився за крок від фіналу Кубка Стенлі

Фото: Зак Хайман констатує взяття воріт Джейка Оттінджера (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорців

"Едмонтон Ойлерз" здобули третю перемогу над "Даллас Старз" у фінальній серії Західної конференції Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НХЛ, Кубок Стенлі, Західна конфереція, фінал

"Даллас" – "Едмонтон" – 1:3 (0:1, 0:2, 1:0); серія – 2:3

Шайби: Джонстон, 54:09 – Ньюджент-Гопкінс, 14:09, 21:06, Броберг, 25:09

 

 

"Нафтовики" відкрили рахунок після екватору першого періоду. Підопічним Кріса Кноблоха вдалося реалізувати більшість. У затяжній атаці гостей Ньюджент-Гопкінс зіграв на добиванні після дальнього кидка Бушара.

На початку другої 20-хвилинки "Едмонтон" подвоїв перевагу. Ньюджент-Гопкінс знову скористався чисельною перевагою "Ойлерз", коли ввірвався до вільної зони та влучно кинув під стійку. А згодом Броберг кидком у дев'ятку від синьої лінії зробив рахунок розгромним.

"Старз" у фінальному періоді лише змогли розмочити рахунок. Це Джонстон вдало підставив ключку під кидок Харлі. На фінальних хвилинах навіть поява шостого польового не врятувала "Даллас" від домашньої поразки.

"Едмонтон" вийшов уперед у серії до чотирьох перемог (3:2). Тепер кожен наступний матч серії може стати останнім. "Ойлерз" зможуть завоювати путівку до фіналу сезону вдома в ніч проти понеділка, 3 червня.

До слова, напередодні "Флорида" в гостях переграла "Рейнджерс" і повела в серії Сходу НХЛ.

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