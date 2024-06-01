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"Эдмонтон" после третьей победы над "Далласом" оказался в шаге от финала Кубка Стэнли

Фото: Зак Хайман констатирует взятие ворот Джейка Оттинджера (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

"Эдмонтон Ойлерз" одержали третью победу над "Даллас Старз" в финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Кубок Стэнли, Западная конференция, финал

"Даллас" – "Эдмонтон" – 1:3 (0:1, 0:2, 1:0); серия – 2:3

Шайбы: Джонстон, 54:09 – Ньюджент-Хопкинс, 14:09, 21:06, Броберг, 25:09

 

 

"Нефтяники" открыли счет после экватора первого периода. Подопечным Криса Кноблоха удалось реализовать большинство. В затяжной атаке гостей Ньюджент-Хопкинс сыграл на добивании после дальнего броска Бушара.

В начале второй 20-минутки "Эдмонтон" удвоил преимущество. Ньюджент-Хопкинс снова воспользовался численным преимуществом "Ойлерз", когда ворвался в свободную зону и метко бросил под штангу. Впоследствии Броберг броском в девятку от синей линии сделал счет разгромным.

"Старз" в финальном периоде смогли только размочить счет. Это Джонстон удачно подставил клюшку под бросок Харли. На финальных минутах даже появление шестого полевого не спасло "Даллас" от домашнего поражения.

"Эдмонтон" вышел вперед в серии до четырех побед (3:2). Теперь каждый последующий матч серии может стать последним. "Ойлерз" смогут завоевать путевку в финал сезона дома в ночь на понедельник, 3 июня.

К слову, накануне "Флорида" в гостях обыграла "Рейнджерс" и повела в серии Востока НХЛ.

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