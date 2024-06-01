"Эдмонтон" после третьей победы над "Далласом" оказался в шаге от финала Кубка Стэнли

НХЛ, Кубок Стэнли, Западная конференция, финал

"Даллас" – "Эдмонтон" – 1:3 (0:1, 0:2, 1:0); серия – 2:3

Шайбы: Джонстон, 54:09 – Ньюджент-Хопкинс, 14:09, 21:06, Броберг, 25:09

"Нефтяники" открыли счет после экватора первого периода. Подопечным Криса Кноблоха удалось реализовать большинство. В затяжной атаке гостей Ньюджент-Хопкинс сыграл на добивании после дальнего броска Бушара.

В начале второй 20-минутки "Эдмонтон" удвоил преимущество. Ньюджент-Хопкинс снова воспользовался численным преимуществом "Ойлерз", когда ворвался в свободную зону и метко бросил под штангу. Впоследствии Броберг броском в девятку от синей линии сделал счет разгромным.

"Старз" в финальном периоде смогли только размочить счет. Это Джонстон удачно подставил клюшку под бросок Харли. На финальных минутах даже появление шестого полевого не спасло "Даллас" от домашнего поражения.

"Эдмонтон" вышел вперед в серии до четырех побед (3:2). Теперь каждый последующий матч серии может стать последним. "Ойлерз" смогут завоевать путевку в финал сезона дома в ночь на понедельник, 3 июня.