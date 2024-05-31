ua en ru
Пт, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кубок Стенлі: "Флорида" перестріляла "Рейнджерс" і знову повела у фіналі на Сході

Нью-Йорк, П'ятниця 31 травня 2024 10:49
UA EN RU
Кубок Стенлі: "Флорида" перестріляла "Рейнджерс" і знову повела у фіналі на Сході Фото: "Пантерз" узяли гору в Нью-Йорку (x.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорців

"Нью-Йорк Рейнджерс" удома поступилися "Флориді Пантерз" у п'ятому фіналі Східної конференції Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НХЛ, Кубок Стенлі, Східна конфереція, фінал

"Рейнджерс" – "Флорида" – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2); серія – 2:3

Шайби: Крайдер, 22:04, Лафреньєр, 59:10 – Форслінг, 28:21, Лунделл, 50:22, Беннетт, 58:08

Після безгольового першого періоду команди взялися до справи в другій 20-хвилинці. Відкрили рахунок "синьосорочечники" – Крайдер елегантно реалізував вихід 1 в 0 у меншості. "Пантерз" швидко відігралися зусиллями Форслінга, який увірвався до вільної зони та кинув шайбу під поперечину.

У середині третього періоду "Флорида" вийшла вперед. Це Лунделл "прошив" Шестьоркіна кидком із лівої зони. А під завісу зустрічі гості відзначилися втретє, коли Беннетт розписався у порожніх воротах "Рейнджерс".

Шайба Лафреньєра з "п'ятака" після передачі Зібанеджада лише підсолодила гіркоту поразки "Нью-Йорка". Тепер кожен наступний матч фінальної серії може стати останнім. Найближчий поєдинок відбудеться в Санрайзі в ніч проти неділі, 2 червня.

"Флорида" близька до другого поспіль виходу до фіналу сезону. Торік "Пантерз" розгромили "Кароліну" в серії Сходу (4:0). Однак, не впоралися з "Вегасом" у великому фіналі, вигравши лише один матч серії.

До слова, напередодні "Едмонтон" удома переграв "Даллас" із камбеком після провального дебюту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ Хокей
NEWS
Зруйновано будинок, є жертви та десятки поранених: як виглядає Харків після обстрілу С-300
Зруйновано будинок, є жертви та десятки поранених: як виглядає Харків після обстрілу С-300
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде