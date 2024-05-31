Кубок Стенлі: "Флорида" перестріляла "Рейнджерс" і знову повела у фіналі на Сході

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

НХЛ, Кубок Стенлі, Східна конфереція, фінал

"Рейнджерс" – "Флорида" – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2); серія – 2:3

Шайби: Крайдер, 22:04, Лафреньєр, 59:10 – Форслінг, 28:21, Лунделл, 50:22, Беннетт, 58:08

Після безгольового першого періоду команди взялися до справи в другій 20-хвилинці. Відкрили рахунок "синьосорочечники" – Крайдер елегантно реалізував вихід 1 в 0 у меншості. "Пантерз" швидко відігралися зусиллями Форслінга, який увірвався до вільної зони та кинув шайбу під поперечину.

У середині третього періоду "Флорида" вийшла вперед. Це Лунделл "прошив" Шестьоркіна кидком із лівої зони. А під завісу зустрічі гості відзначилися втретє, коли Беннетт розписався у порожніх воротах "Рейнджерс".

Шайба Лафреньєра з "п'ятака" після передачі Зібанеджада лише підсолодила гіркоту поразки "Нью-Йорка". Тепер кожен наступний матч фінальної серії може стати останнім. Найближчий поєдинок відбудеться в Санрайзі в ніч проти неділі, 2 червня.

"Флорида" близька до другого поспіль виходу до фіналу сезону. Торік "Пантерз" розгромили "Кароліну" в серії Сходу (4:0). Однак, не впоралися з "Вегасом" у великому фіналі, вигравши лише один матч серії.