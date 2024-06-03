"Едмонтон" переграла "Даллас" і став другим фіналістом Кубка Стенлі

НХЛ, Кубок Стенлі, Західна конфереція, фінал

"Едмонтон" – "Даллас" – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1); серія – 4:2

Шайби: Макдевід, 04:17, Хайман, 15:42 – Марчмент, 49:18

"Нафтовики" повели в дебюті зустрічі. Справжній гол-красень у більшості оформив Макдевід. Він пройшов двох оборонців у лівому колі атаки та пробив повз Оттінджера.

Згодом лідер "Едмонтона" спробував роль асистента. За нової чисельної переваги "Ойлерз" він перебрав на себе увагу опонентів і віддав у центр на вільного Хаймана. А той у два дотики відправив шайбу в кут воріт "Старз".

Увесь другий період і половину третього "Даллас" намагався повернутися в гру. Зрештою, Марчмент розмочив рахунок у масованій атаці техасців. Фінальні хвилини "Старз" провели в штурмі воріт "Ойлерз", але відзначитися вдруге так і не зуміли.

Отже, "Едмонтон" виграв серію і тепер готуватиметься до фіналу сезону проти "Флориди". Фінальна серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд. Перший матч відбудеться в Санрайзі в ніч проти неділі, 9 червня.