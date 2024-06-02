Кубок Стенлі: "Флорида" виграла серію в "Рейнджерс" і стала першим фіналістом сезону
"Флорида Пантерз" здобула четверту перемогу над "Нью-Йорк Рейнджерс" у фінальній серії Східної конференції Національної хокейної ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
НХЛ, Кубок Стенлі, Східна конфереція, фінал
"Флорида" – "Рейнджерс" – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1); серія – 4:2
Шайби: Беннетт, 19:10, Тарасенко, 49:08 – Панарін, 58:20
"Пантерз" повели в рахунку під завісу першого періоду. На останній хвилині спрацювала зв'язка Беннетта і Родрігеса. Після перехоплення в центрі майданчика вони блискавично ввірвалися в зону атаки, звідки Беннетт потужним кидком зняв павутину з дев'ятки.
Друга 20-хвилинка виявилася безгольовою. У середині ж третьої "Флорида" подвоїла власну перевагу – Тарасенко замкнув простріл Лунделла вздовж воріт. "Синьосорочечник" Панарін таки зламав опір оборони господарів, але було надто пізно.
Отже, "Пантерз" перемогли в серії та вдруге поспіль пробилися у фінал Кубка Стенлі. Торік вони безславно поступилися "Вегасу" (0:4). Створений у 1993 році клуб ще не перемагав у турнірі.
Суперника по фіналу Кубка Стенлі "Флориді" доведеться зачекати мінімум до ночі понеділка. За путівку до вирішальної серії від Західної конфренції продовжують змагатися "Ойлерз" і "Старз". Перший фінальний матч запланований на 8 червня.
До слова, напередодні "Едмонтон" у гостях здолав "Даллас" і повів у серії до чотирьох перемог.
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