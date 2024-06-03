RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Эдмонтон" обыграла "Даллас" и стал вторым финалистом Кубка Стэнли

Фото: Коннор Макдэвид набрал два пункта за матч (x.com/EdmontonOilers)
Автор: Антон Федорцив

"Эдмонтон Ойлерз" на домашнем льду закрыли финальную серию Западной конференции Национальной хоккейной лиги против "Даллас Старз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Кубок Стэнли, Западная конференция, финал

"Эдмонтон" – "Даллас" – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1); серия – 4:2

Шайбы: Макдэвид, 04:17, Хайман, 15:42 – Марчмент, 49:18

 

 

"Нефтяники" повели в дебюте встречи. Настоящий гол-красавец в большинстве оформил Макдэвид. Он прошел двух защитников в левом кругу атаки и пробил мимо Оттинджера.

Затем лидер "Эдмонтона" попробовал роль ассистента. При новом численном преимуществе "Ойлерз" он взял на себя внимание оппонентов и отдал в центр на свободного Хаймана. А тот в два касания отправил шайбу в угол ворот "Старз".

Весь второй период и половину третьего "Далласа" пытался вернуться в игру. В конце концов, Марчмент размочил счет в массированной атаке техасцев. Финальные минуты "Старз" провели в штурме ворот "Ойлерз", но отличиться во второй раз так и не сумели.

Итак, "Эдмонтон" выиграл серию и теперь будет готовиться к финалу сезона против "Флориды". Финальная серия продлится до четырех побед одной из команд. Первый матч состоится в Санрайзе в ночь на воскресенье, 9 июня.

К слову, накануне "Флорида" в четвертый раз победила "Рейнджерс" в финале Восточной конференции НХЛ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛХоккей