"Едмонтон" у другому овертаймі дотиснув "Даллас" у першому фіналі Заходу НХЛ: відео

НХЛ, Кубок Стенлі, Західна конфереція, фінал

"Даллас" – "Едмонтон" – 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1); серія – 0:1

Шайби: Сегін, 26:11, 56:37 – Драйзайтль, 20:58, Хайман, 24:17, Макдевід, 80:32

У безгольовому першому періоді ініціативою володіли "Старз". Утім, реалізувати перевагу господарі льоду не зуміли. Головною перепоною до відкриття рахунку став голкіпер "Ойлерз" Скіннер.

Зате на старті другої 20-хвилинки "Едмонтон" здивував техасців двома шайбами поспіль. Спершу Драйзайтль хрестоматійно зіграв на добиванні після кидка Кулака. Далі ж Хайман отримав передачу від Макдевіда та переграв Оттінджера в ближньому бою.

Хтозна, як розгорнулися би події далі, якби Кулак не помилився біля володінь Скіннера. Він отримав передачу воротаря біля борту, але не впорався з шайбою і дозволив Бенну та Сегіну з голом останнього розмочити рахунок. Під завісу ж третього періоду канадець оформив дубль на добиванні.

Додаткові 20 хвилин переможця не визначили. Проте, на початку другого овертайму "Ойлерз" вирвали перемогу. Це Макдевід у дотик замкнув простріл Бушара від правого борту – 2:3 у підсумку. Наступний матч теж зіграють в Далласі в ніч проти неділі, 26 травня.