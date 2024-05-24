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"Эдмонтон" во втором овертайме дожал "Даллас" в первом финале Запада НХЛ: видео

Фото: Коннор Макдэвид все же переиграл Джейка Оттинджера (x.com/NHL)
Автор: Антон Федорцив

"Эдмонтон Ойлерз" одержали выездную победу над "Даллас Старз" на старте финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Кубок Стэнли, Западная конференция, финал

"Даллас" – "Эдмонтон" – 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1); серия – 0:1

Шайбы: Сегин, 26:11, 56:37 – Драйзайтль, 20:58, Хайман, 24:17, Макдэвид, 80:32

 

 

В безголевом первом периоде инициативой владели "Старз". Впрочем, реализовать преимущество хозяева льда не смогли. Главным препятствием к открытию счета стал голкипер "Ойлерз" Скиннер.

Зато на старте второй 20-минутки "Эдмонтон" удивил техасцев двумя шайбами подряд. Сначала Драйзайтль хрестоматийно сыграл на добивании после броска Кулака. Далее же Хайман получил передачу от Макдэвида и переиграл Оттинджера в ближнем бою.

Как знать, как развернулись бы события дальше, если бы Кулак не ошибся у владений Скиннера. Он получил передачу вратаря у борта, но не справился с шайбой и позволил Бенну и Сегину с голом последнего размочить счет. Под занавес же третьего периода канадец оформил дубль на добивании.

Дополнительные 20 минут победителя не определили. Однако в начале второго овертайма "Ойлерз" вырвали победу. Это Макдэвид в касание замкнул прострел Бушара от правого борта – 2:3 в итоге. Следующий матч тоже сыграют в Далласе в ночь на воскресенье, 26 мая.

К слову, накануне "Флорида" в гостях разгромила "Рейнджерс" и повела в финальной серии Востока НХЛ.

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