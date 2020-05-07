Единый счет для уплаты налогов: ВР предлагают изменить Бюджетный кодекс

Кабинет министров предлагает Верховной раде принять законопроект №3446 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с принятием закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте Рады. Последний этап прохождения документа - передано на рассмотрение руководству.

Напомним, Кабинет министров утвердил порядок функционирования единого счета для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ) и других платежей, которые контролируются Государственной налоговой службой.

Как писало РБК-Украина, 13 марта Рада одобрила ранее ветированный законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на обязательное государственное социальное страхование". Закон принят с предложениями главы государства Владимира Зеленского. Единый счет вводится с 1 января 2021 года.